Armee-Duro rollt bei Chur in den Rhein – Fahrer kann sich in Sicherheit bringen

Am Freitagmittag ist ein Duro der Armee beim Schiessplatz Rossboden in Chur in den Rhein gerollt. Der Rekrut, der am Steuer sass, konnte sich in Sicherheit bringen, er erlitt leichte Schürfungen.

«Um etwa 11.50 Uhr ist der Duro in den Rhein gerollt und dort stehen geblieben», sagt Daniel Reist, Sprecher der Armee, gegenüber FM1Today. Der Fahrer konnte sich in Sicherheit bringen. Reist: «Er erlitt leichte Schürfungen und einen Schock.» 1 / 5 Wie es zum Unfall kommen konnte, klärt jetzt die Militärpolizei ab. Nebst dem Fahrer habe sich niemand im Fahrzeug befunden. Ein Leserreporter sagt gegenüber FM1Today: «Es kommen immer mehr Fahrzeuge und Leute hier hin und schauen, wie das Auto im Wasser liegt. Unterdessen sind sicher schon 10 bis 15 Militärleute und die Militärpolizei da.» (red.)