Arosa Bergbahnen vermelden Hammer-Geschäftsjahr

Arosa Lenzerheide profitiert von der schneesicheren Lage und einer leistungsfähigen technischen Beschneiung, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Berggastronomie und Beherbergung konnten sich deutlich steigern und gegenüber dem Rekordjahr gesamthaft nochmals um 2,6 Prozent zulegen.

Dies, obwohl gegenüber dem Winter 2021/2022 rund 10 Prozent weniger Skifahrerinnen und Skifahrer kamen. Da die natürliche Neuschneemenge nur gut die Hälfte des langjährigen Mittels betrug, war die Beschneiung der Pisten entscheidend, um trotzdem gute Pistenverhältnisse zu ermöglichen.

Weniger Skifahren, dafür mehr essen und trinken

Der Rückgang an Skigästen wurde durch die grosse Konsumfreude in den Bergrestaurants kompensiert. Trotz Strommangellage und Mangel an Arbeitskräften sei diese herausfordernde Wintersaison letztlich doch erfolgreich verlaufen, schreibt das Unternehmen.

Am Ende des Geschäftsjahres per 30. April resultiert ein EBITDA von mehr als 11 Millionen Franken. Nur im vergangenen Jahr lag dieser Wert mit über 12 Millionen Franken noch höher.