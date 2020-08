«Auflösung der Handelsverträge wäre ein Schuss ins Knie»

Mit der Begrenzungsinitiative soll die Schweiz die Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern eigenständig regeln können. Das Ziel der Initiative ist eine Einwanderungspolitik ohne Personenfreizügigkeit. Diese garantiert Personen aus der EU, in die Schweiz einwandern zu dürfen, wenn sie über eine Arbeit oder genügend finanzielle Mittel verfügen. Im Gegenzug gilt dasselbe für Schweizer im EU-Raum.

«Wollen selbständig kontrollieren, wer in die Schweiz kommt»

«Wir wollen die Zuwanderung in das Land selber steuern», sagt SVP-Nationalrat Mike Egger. Die Zuwanderung würde den Arbeitsmarkt, die Infrastruktur und die Sicherheit in der Schweiz unter Druck setzen. «So geht es nicht. Wir wollen selbständig kontrollieren, wer in die Schweiz kommt.»

Grünen-Nationalrätin Franziska Ryser hält dagegen: «Ich glaube, dass die Bevölkerung merkt, dass es sich bei dieser Initiative nicht einfach um Symbolpolitik handelt. Sie ist ein massiver Angriff auf die Grundfeste unserer Aussenpolitik und die bilateralen Verträge mit der EU.»

«Ohne Zuwanderer wäre das Loch in der AHV noch grösser»

Die von Mike Egger aufgeführten Auswirkungen würde es so nicht geben, fügt Ryser an: «Die Menschen, die in die Schweiz zuwandern, zahlen mehr in die Sozialversicherungen ein, als dass sie davon beziehen. Wenn wir die Zuwanderer nicht hätten, hätte es dort ein noch viel grösseres Loch gegeben.»

Dies sei keine langfristige Denkweise, sagt Egger: «Für den Moment mögen sie mehr in die AHV einbezahlen, aber sie zahlen weniger lange wie Schweizer Bürgerinnen und Bürger. Trotzdem beziehen sie die AHV.» Ausserdem würde ein Ja zu Initiative nicht bedeuten, dass die Bilateralen I aufgelöst würden. «Wir geben dem Bundesrat den Auftrag, innerhalb von zwölf Monaten über die Personenfreizügigkeit, welche nur ein Teil der Bilateralen darstellt, zu verhandeln. Dieser Teil ist für die Schweiz ein Nachteil.»

«Man hat dem Volk andere Zahlen versprochen»

Im Jahr 2000 hat das Schweizer Volk für die Personenfreizügigkeit gestimmt. Diese besagt, dass EU-Bürger in der Schweiz arbeiten dürfen und umgekehrt. «Man hat dem Volk damals andere Zahlen versprochen. Es hiess, die Zuwanderung würde sich auf 8000 bis 10'000 Personen begrenzen. Aktuell sind es aber bis zu 50'000 Personen aus dem EU-Raum», sagt Egger. «Mit einem Nein zu der damaligen Initiative, wäre die Schweiz heute noch erfolgreicher.»

«Können die Handelsverträge in der Coronakrise nicht künden»

Franziska Ryser schaut indes lieber in die Zukunft: «Durch Corona hatten wir in der Wirtschaft einen starken Einbruch und es ist schwierig vorauszusagen, wie sich die Konjunktur entwickeln wird. Jetzt, wo es darum geht, die Wirtschaft wieder auf die Beine zu stellen, können wir die Verträge mit unserer wichtigsten Handelspartnerin, der EU, nicht einfach künden. Das wäre ein Schuss ins Knie.»

In einem sind sich die beiden Politiker schlussendlich aber einig: Das Abstimmungsresultat wird knapp ausfallen.

