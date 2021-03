Während sich das Wetter bis und mit Mittwoch eher von der ruhigen Seite zeigt, weht ab Donnerstag zunehmend kräftiger Wind. «Die Windspitzen erreichen im Flachland im Laufe des Donnerstags und in der Nacht auf Freitag 70 bis 80 Kilometer pro Stunde, in den Bergen sind es über 100 Stundenkilometer», schreibt der FM1-Wetterdienst Meteonews. In exponierten Gipfellagen seien Orkanböen möglich.

Schneefallgrenze sinkt auf 700 Meter über Meer

«Es wird aber nicht nur sehr windig, sondern auch deutlich milder – die Temperatur erreicht am Donnerstag ein Maximum um die 15 Grad.» In der Nordwestschweiz und in den Föhntälern seien Temperaturen von 16 bis 18 Grad möglich. Am Donnerstagabend könne es vereinzelt auch in tieferen Lagen wieder Schnee geben – so sinkt die Schneefallgrenze auf 700 bis 900 Meter über Meer.

Die kräftigen Winde halten nicht nur am Wochenende an, sondern bleiben vermutlich auch kommende Woche. Prognosen für die nächste Woche sind jedoch noch mit grossen Unsicherheiten verbunden, sagt Zollinger.

(abl)