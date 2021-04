Nachhaltiges Bauen

Die beiden Wohnungen werden rund 80 Quadratmeter gross, zusätzlich erhält jede Einheit eine Terrasse à 30 Quadratmetern. Beim Bau achtet Felber auf die Wiederverwertung von Materialien. «Wir wollen so wenig Ressourcen wie möglich verschwenden», so der Bauherr.

Am Dienstagmorgen, just nach dem Osterwochenende, werden die drei restlichen Container geliefert. Ein paar Schaulustige stehen im Rank der Heidenerstrasse, mit sicherem Abstand zur Baustelle. Sie schauen, wie die Lastwagen angefahren kommen. Die Kranarbeit kann beginnen.

Containerhaus soll im September fertig sein

Urs Felber legt selbst Hand an. «Die Arbeit fasziniert mich so sehr, dass es meine ganze Freizeit in Anspruch nimmt», sagt er. Bis jetzt habe er fast alles selber gemacht. Ab und an helfen Freunde mit, den Innenausbau überlasse er dann den Profis. Das ganze Projekt kostet Felber etwa eine halbe Million Franken, wie viel es am Schluss kostet, kann er noch nicht sagen. Sein Ziel ist es, bis September mit dem Containerhaus fertig zu sein, der Bau hat im Februar 2020 begonnen.

Wieso das Mehrfamilienhaus ausgerechnet aus Schiffscontainern bestehen muss, erklärt Felber wie folgt: «Vor etwa fünf Jahren habe ich einen grossen Container gekauft und meine Kunst darin ausgestellt. Bei der Auseinandersetzung mit der Kiste habe ich gemerkt, was für Qualitäten sie hat und welche Möglichkeiten sie bietet – das finde ich mega spannend.»

Die Sonne scheint derweil auf den Hang an der Heidenerstrasse. Der Schnee auf Blättern, Bäumen und Autos wird zu Wasser und platscht auf den Boden. Dieses Mal wird das Weiss wohl nicht so lange liegen bleiben.