Aus für die Patrouille Suisse – Kritik steigt

«Es ist die Absicht des VBS, mit dem F5-Betrieb per Ende 2027 aufzuhören», sagte Merz, Divisionär und Kommandant der Schweizer Luftwaffe, am Freitag in der Sendung «Heute Morgen» von SRF. Die Armee konzentriere das Geld aufgrund der aktuellen Finanzsituation konsequent auf neue Systeme.