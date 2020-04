Dass sie einmal so um das Leben der jüngsten Tochter kämpfen müssen, hätten Helen und Martin Bossi bei der Geburt der Kleinen nicht gedacht. Erst vor der gewöhnlichen Arztkontrolle nach zwei Monaten stellten sie fest, dass etwas nicht stimmt. «Lea hat sich kaum bewegt. Zuletzt bewegte sie nur noch den einen Arm, dann nur noch den kleinen Finger», sagt Mutter Helen Bossi. Bei der Arztkontrolle schlug der Arzt dann aber vor, dass man es im neuen Jahr doch mit Physiotherapie versuchen solle. Das war am 23. Dezember.

«Eine Kämpferin», das sei sie. Helen Bossi spricht über ihre Tochter Lea, die gerade einmal fünf Monate alt ist. Die Kleine ist unheilbar krank, hat schon mehrere Spritzen ins Rückenmark unter Narkose bekommen. Spinale Muskelatrophie heisst die Krankheit oder SMA Typ 1 – ein vererbter Gendefekt, welcher die Muskelzellen der kleinen Lea absterben lassen. Mit allen Mitteln kämpft die Familie aus dem Ostschweizer Rheintal um das Leben der Tochter. Doch die einzige Hoffnung ruht auf einem Medikament aus den USA, das über zwei Millionen Franken kostet und momentan in Europa noch gar nicht zugelassen ist.

Am 1. Januar wird Lea in den Notfall gefahren. «Wir haben Zuhause Physio-Übungen gemacht. Leider hatte sich nichts verbessert», sagt die Mutter. Sie hatte es im Gespür, dass etwas nicht stimmt. Drei Tage lang muss Lea im Spital bleiben. Es werden zahlreiche Untersuchungen gemacht, die Kleine wird auf Herz und Nieren überprüft. Dann die Diagnose.

Ein Medikament aus den USA lässt die Familie jedoch hoffen – wenn auch nur bedingt. Das Medikament namens «Zolgensma» kostet zwei Millionen Franken. Es ist das Teuerste der Welt. Zu allem hinzu kommt, dass es in Europa noch nicht zugelassen ist. Bei der Therapie wird dem Kind noch bevor es zweijährig ist, eine einmalige Infusion verabreicht. Diese führt ein künstliches Gen, das dem Kind wegen der Krankheit fehlt, in den Körper ein. «Die Krankheit ist dadurch nicht geheilt, aber die Wirkung kann über lange Zeit bis vielleicht lebenslang halten», erklärt Bossi. Kinder, welche behandelt wurden, hätten sich erfreulich entwickelt. Ganz weg sein wird die Krankheit aber nie.

Noch im Januar bekommt Lea ihre erste Spritze ins Rückenmark – alles unter Narkose. Es folgen, über elf Wochen verteilt, drei weitere. Und von nun an gibt es eine Spritze alle vier Monate. Sie soll das Fortschreiten der Krankheit hinauszögern. «Die Therapie wirkt sich gut auf die Motorik aus», sagt die Mutter. Jedoch schlägt sie nur bedingt bei der Schluck-, Kau- und Atemmuskulatur an. Früher oder später wird die Krankheit auch diese befallen. «Es gibt keine genauen Studien zur Lebenserwartung mit der Therapie.» Lea wird aber mit grosser Wahrscheinlichkeit eines Tages im Rollstuhl sitzen. Wenn sie Glück hat, kann sie ihre Arme und ihren Kopf noch bewegen.

Ein möglichst selbstständiges Leben – das Wünschen sich auch die Eltern von Lea in Zukunft für ihre Tochter. Deshalb starteten sie Mitte März ein Crowdfunding. Rund 100'000 Franken sind bereits zusammengekommen. Eine erfreuliche Summe, doch sie reicht bei weitem nicht für das teure Medikament. Die Unterstützung der Bevölkerung sei riesig. Manchmal habe sie Tränen in den Augen, weil sie so gerührt sei, sagt Leas Mutter. «Alleine schaffen wir das aber nicht.» Und die Uhr tickt.