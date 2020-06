Badegäste bemerkten am Samstagnachmittag im Schwimmbad in Birmensdorf, dass ein Bub regungslos auf dem Beckengrund trieb. Sie übergaben das Kind dem Bademeister, welcher Rettungsmassnahmen einleitete – so dass der Ertrunkene bald wieder selbst atmete und eine grosse Menge Wasser ausspuckte.

Der Vierjährige wurde ins Spital gefahren. Der Vater erfuhr laut Kantonspolizei Zürich erst vom Vorfall, als ihn der Bademeister darüber aufklärte.

Die Polizei weist Eltern und Begleitpersonen daraufhin, Kinder nie unbeaufsichtigt im oder am Wasser spielen zu lassen, «auch nicht nur kurz». Bereits bei geringer Wassertiefe könne ein Kleinkind in weniger als 20 Sekunden ertrinken, wenn es mit dem Gesicht hineinfalle.

(red.)