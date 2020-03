Daniel Koch, Leiter Abteilung Übertragbare Krankheiten BAG, beanstandet, dass Senioren noch immer mit ihren Rollatoren im Einkaufszentrum anzutreffen seien. Es müsse gelingen, dass die Senioren für sich einkaufen lassen, so Koch in einer Pressekonferenz am Samstagnachmittag.

Werbung Quelle: CH Media Video Unit