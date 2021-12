Es gibt sie praktisch überall auf der vorweihnachtlichen Shopping-Tour zu kaufen: goldene, dunkelrote, rosa oder weisse Kerzen in den verschiedensten Formen. Doch der vermeintliche Überfluss täuscht – Kerzen werden zunehmend teurer und könnten bald Mangelware werden. Der Rohstoff Paraffin, mit dem Kerzen hergestellt werden, ist derzeit für Kerzenproduzenten schwierig zu organisieren und wird auch zunehmend teurer.

«Seit 20 Jahren arbeite ich in dieser Branche, aber so etwas habe ich noch nie erlebt», sagt Hanspeter Grosjean, Geschäftsleitungsmitglied der Balthasar Group. Die Firma ist der grösste Kerzenproduzent der Schweiz, sie betreibt Produktionsstätten in Hochdorf bei Luzern und in verschiedenen europäischen Ländern.