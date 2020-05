Bankomaten und Kartenzahlungen funktionierten kurzzeitig nicht

Coronabedingt möchten zurzeit viele bargeldlos zahlen, entsprechen führen nur wenige Bargeld mit sich. Das wurde durch die technische Störung beim bargeldlosen Zahlen zum Problem.

«Bei einem Kaffee auf das Kartengerät gewartet»

«Mein Herz blieb eine kurze Zeit stehen», schildert Leserreporterin Christa. Ihre EC Karte wurde an der Kasse nicht akzeptiert. Die Verkäuferin stellte das Gerät an und wieder aus. «Ich bekam in dieser Zeit ein Kaffee spendiert», sagt sie. Den Einkauf durfte sie mitnehmen, bezahlen wird sie ihn am Nachmittag.

Laut verschiedenen Leserreportern war bargeldloses Zahlen am Mittwoch nicht möglich. «Wir waren einkaufen, aber konnten nicht bezahlen», sagt Sarah. Auch das Abheben von Bargeld am Bankomaten ging nicht. «Wir waren auf der Bank, aber die wussten auch nichts.»

Leserreporterin Corinne meldet das Problem ebenfalls. «In Romanshorn im Migros und Coop konnte man nur mit Kreditkarte oder Bargeld bezahlen.» Auch Geld abheben beim Bancomat ging nicht.

Seit 10.10 Uhr wieder alles normal

Mittlerweile ist die Störung wieder behoben, sie war vermutlich technischer Natur. Sie dauerte von circa 9.30 bis circa 10.10 Uhr. Dies meldet ein FM1Today-Leser aus bankennahen Kreisen.

Auch auf der Website «Allestörungen» sieht man, dass die Meldung der Störungen wieder zurückgeht.

Störungen bei UBS, Post Finance, Twint und Swisscom

Dies, nachdem man am Morgen einen deutlichen Anstieg entsprechender Störungsmeldungen sah. Unter anderem war auch die Swisscom stark betroffen.