Dates, romantische Spaziergänge oder Kinobesuche sind in der aktuellen Corona-Krise nicht zu empfehlen oder gar nicht erst möglich. Viele Singles sehnen sich jedoch nach einem Abenteuer oder einer neuen Bekanntschaft, die sie aus dem Trainerhosen-Blues holt.

«Be my Quarantine» soll von aktueller Lage ablenken

Das wünschen sich auch Selina, Mara und Dino für alle in der Schweiz lebenden Singles. Die drei leben im gleichen Wohnhaus, studieren und arbeiten in Zürich. Ihre Vision: Online-Dating, das von der Corona-Krise ablenken soll. «Die Idee ist uns letzte Woche beim Nachtessen gekommen», sagt Selina, die ursprünglich aus Graubünden kommt, gegenüber FM1Today.

«In unserem Umfeld gibt es viele Singles. Bei ihnen merken wir, dass das Bedürfnis nach Menschen und Intimitäten da ist», sagt Selina. In Zeiten von Corona könne man schon vereinsamen. Mit «Be my Quarantine» wollen Selina, Mara und Dino die Spannung und das Unerwartete zurückbringen.

Name, Wohnort und Quarantäne-Highlight

«Be my Quarantine. Spread Love – not Corona», steht auf der Online-Dating-Plattform. Es wird erklärt, worum es geht. «Wir richten uns spezifisch wegen der Corona-Zeit an die Leute», so Selina. Wer sich anmeldet, muss einige Fragen beantworten, nebst den üblichen wie «Name? Wohnort? Was machst du in deinem Leben so?» werden auch Fragen gestellt wie «Was ist dein bisheriges Quarantäne-Highlight?». Die Teilnahme ist kostenlos.