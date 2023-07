Bereits über 20 tödliche Badeunfälle – Rettungsschwimmer besorgt

Rettungsfälle gibt es jedoch viel mehr, insbesondere Kinder seien betroffen. Merki: «Am Wochenende vom 17. und 18. Juni waren es insgesamt vier Kinder, die in Badis und an offenen Gewässern von Rettungskräften versorgt werden mussten und zum Teil in kritischem Zustand hospitalisiert wurden. Eines davon ist anschliessend an den Folgen verstorben.»

Verantwortung liegt bei den Eltern

Diese Unfälle würden zeigen, wie wichtig die Überwachung von Kindern am und im Wasser sei. «Ohne die Details der jüngsten Wasserunfälle zu kennen, möchten wir für die Ferienzeit nochmals betonen, dass Kinder nur begleitet ans Wasser gelassen und kleine Kinder in Griffnähe beaufsichtigt werden sollen.»

Die Verantwortung liege bei den Eltern und Begleitpersonen. Merki: «Es ist wichtig, dass sie sich nicht ablenken lassen – zum Beispiel durch Mobiltelefone, Lesen oder Gespräche.»

Vergangenes Jahr sind rund 90 Prozent aller tödlichen Ertrinkungsfälle in offenen Gewässern verzeichnet worden. «Eine gute Vorbereitung ist unerlässlich. Dazu gehört, sich mit den ausgewählten Örtlichkeiten auseinanderzusetzen», so Merki.