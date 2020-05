Am Donnerstagnachmittag verfolgte ein Jagdhund in den Urner Bergen mehrere Gämsen. Dabei wagte er sich soweit ins steile Gelände, dass ihn die Bergrettung in Sicherheit bringen musste.

Da ist der Jagdtrieb mit dem Hund durchgegangen: Auf einer Bergtour auf dem Urnerboden am Donnerstagnachmittag erspähte ein Jagdhund mehrere Gämsen. Naturgemäss verfolgte er sie durch das steile und felsige Gelände. Er schien wild entschlossen, die Gämsen zu erwischen. Seine Umgebung liess er dabei völlig ausser Acht. Als der Hund dann unterhalb einer steilen Felswand stehen bleiben musste und sich gewahr wurde, wo er sich befand, ging auf einmal gar nichts mehr. Keine Verhandlungen mit der Polizei Der Jagdhund war vor Angst wie gelähmt, er konnte nicht mehr selbständig auf den Pfad zurückkehren. Die beiden Wanderer, die mit dem Hund unterwegs waren, verständigten deshalb die Kantonspolizei Uri. Von den Polizisten wollte der Hund aber nichts wissen. Sie konnten den Entlaufenen nicht zur Rückkehr bewegen, weswegen die Alpine Rettung alarmiert werden musste. Im Rucksack gerettet Die Alpine Rettung Schweiz konnte schliesslich ins schwierige Gelände vordringen. Der verängstigte Hund konnte, sicher in einem Rucksack verstaut, zu seinen Haltern zurückgebracht werden. Dem Hund geht es gut – auch wenn er sich wohl ein anderes Ende seiner Verfolgungsjagd gewünscht hätte.