Der Bundesrat hat am Mittwoch über die Ausweitung des Covid-Zertifikats diskutiert. Gemäss Medienberichten soll die Massnahme bereits am Montag in Kraft treten. Die Bundesräte Alain Berset und Guy Parmelin informieren um 14.30 Uhr über die neuesten Entscheide. Hier kannst du die Medienkonferenz im Stream und Ticker live mitverfolgen.

Alain Berset (links) und Guy Parmelin werden über die neusten Entscheide des Bundesrats informieren. © Keystone