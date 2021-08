«Die Situation in diesen Tagen ist unübersichtlich», sagt Alain Berset gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Viele Schweizer würden aus den Ferien zurückkehren, was das Ansteckungsrisiko erhöhe. Zudem sei die Delta-Variante sehr dominant. Am Mittwoch wird der Bundesrat in der ersten Sitzung nach den Sommerferien die Lage analysieren und sich über die nächsten Schritte beraten.

Weitere Welle im Herbst soll verhindert werden

«Am Mittwoch wird es noch keine Massnahmenänderungen geben», so Berset. «Wenn es gut läuft, sind in wenigen Wochen weitere Lockerungen wie zum Beispiel eine Einschränkung der Maskenpflicht möglich.» Der Bundesrat werde aber mit Vorsicht vorgehen, um eine weitere Welle im Herbst zu verhindern.

In der Schweiz soll es keine erneuten Schliessungen mehr geben, so der Gesundheitsminister. «Dafür werden wir alles unternehmen.» Wären Verschärfungen nötig, sieht Berset eine Anpassung der Zertifikatspflicht als Option. Beispielsweise, in dem nebst der Zertifikatspflicht auch die Kontaktdaten erhoben werden müssen. So könnte bei einem Corona-Ausbruch in einem Club die Infektion zurückverfolgt werden.

Normalisierungsphase in einigen Wochen

Bereits in wenigen Wochen soll die Schweiz in eine nächste Phase, die Normalisierungsphase, übergehen. «Die Normalisierungsphase heisst, dass dann als Kriterium für Massnahmen nur noch die drohende Überlastung der Spitäler zählt und nicht mehr der Schutz der Ungeimpften.» Das heisse aber nicht, dass die Massnahmen sofort aufgehoben werden können.

