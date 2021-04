Hohe Wochenendzulagen und über 10'000 Franken Lohn: Den Thurgauer Contact-Tracing-Mitarbeitenden werden beträchtliche Summen für ihre Arbeit ausbezahlt. Die Angestellten erhalten am Wochenende Lohn von bis zu 60 Franken pro Stunde. Im Kanton Zürich sind die Löhne tiefer, auch Wochenendzuschläge in dieser Höhe gibt es nicht. Schuld an den grossen Unterschieden sind alte Arbeitsverträge.

Derzeit sind 70 Personen im Kanton Thurgau als Tracerinnen und Tracer angestellt. An sieben Tagen die Woche stehen täglich rund 25 Personen im Grossraumbüro in Felben-Wellhausen im Einsatz. Sie arbeiten in zwei Schichten von je neun Stunden. Seit Ende Januar beläuft sich die Anzahl Neuinfektionen, welchen die Contact Tracer nachgehen müssen, auf etwa 50 pro Tag.