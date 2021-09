Bettenabbau und Schliessungen: Die wichtigen Spitalfragen in der Pandemie

Schon seit längerer Zeit zählen nicht mehr die bestätigten Covid-19-Neuinfektionen zum ausschlaggebenden Kriterium für allfällige Corona-Massnahmenverschärfungen, sondern die Zahl der verfügbaren Intensivbetten. Immer wieder, besonders auf Social Media, werden die Behörden kritisiert, dass diese mitten in der Pandemie die Zahl der Betten auf den Intensivpflegestationen (IPS) abgebaut hätten und Spitäler geschlossen werden. Doch stimmt das tatsächlich und was sind die Hintergründe?

Wieso gibt es deutlich weniger IPS-Betten als noch im Frühling 2020?

Es ist tatsächlich so, dass es weniger Intensivbetten in den Spitälern gibt als noch im Frühjahr 2020. Es muss allerdings in Betracht gezogen werden, dass in der ersten Welle viele improvisierte Betten geschaffen wurden. «Wären diese Betten tatsächlich auch besetzt worden, hätte die Behandlungsqualität stark gelitten. Wäre der Bedarf darüber hinaus gestiegen, hätte das Gesundheitssystem in den Modus der Katastrophenmedizin umstellen müssen», schreibt die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kanton Berns in einem längeren Statement auf Facebook.