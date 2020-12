In der Nacht auf Sonntag fegte ein Föhnsturm durch die Schweiz. Dieser brachte auf den Bergen Orkanböen, in der West- und Nordwestschweiz Sturmböen. Zudem liess er die Temperaturen an manchen Orten markant in die Höhe schnellen lassen. In den Berner Alpen, in der Innerschweiz bis hin zu den Bündner Bergen herrscht grosse Lawinengefahr der Stufe 4.