Blue Moon: Seltener Vollmond prophezeit Sex des Jahres

Zum zweiten Mal in einem Monat geht am Samstag der Vollmond auf. Dieses Phänomen verspricht laut einer Astrologin eine Nacht voller Sex, die in die Annalen eingehen könnte.

Der Vollmond ist wohl nicht das einzige, was am Wochenende in die Höhe steigt. Denn der Mond bringt nicht nur die Gezeiten in Wallung, sondern auch die menschliche Libido. Dies geht zumindest aus einer Analyse des Dating-Portals «The Casual Lounge» hervor. Das Portal hat überprüft, ob die schlaflosen Nächte, welche der Vollmond für einige von uns bereithält, zu gesteigerten User-Aktivitäten führen. Und tatsächlich konnte «The Casual Lounge» laut Erhebungen über die letzten sechs Monate in Vollmondnächten durchschnittlich 29 Prozent mehr Aktivität als während Nicht-Vollmond-Nächten verzeichnen. Zusätzlich gibt es bei Vollmond im Durchschnitt 17 Prozent mehr Neuanmeldungen auf der Plattform.

So verändert sich das Messaging-Verhalten bei Vollmond. © The Casual Lounge

Sex bei Vollmond intensiver «Bei Vollmond ist die Energie an ihrem Höhepunkt und die Lust auf Sex ist stark ausgeprägt», sagt die diplomierte Astrologin Frieda Maria Poltera-Arpagaus. Überhaupt passe sich der sexuelle Zyklus demjenigen des Mondes an, man spreche hier auch von Mondphasen-Sex. «Bei Neumond fühlt man sich oft energielos, was die Lust auf Sex dämpfen könnte», erklärt die Astrologin. «In der Phase des zunehmenden Mondes wirkt die Energie – auch die sexuelle – immer stärker. Wenn der Mond wieder abnimmt, sinkt proportional auch die Energie.»

Frieda Maria Poltera-Arpagaus, Dipl. Astrologin SFPA © zVg