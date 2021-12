Booster, Triage und Omikron – das Wichtigste zur aktuellen Lage

«Die epidemiologische Lage in der Schweiz verschlechtert sich», sagt Virgine Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle des Bundesamst für Gesundheit (BAG), während der Medienkonferenz am Dienstagnachmittag. Mit fast 10'000 Coronafällen pro Tag sei die Schweiz mittlerweile auf der gleichen Höhe wie bei der zweiten Welle vor einem Jahr.

Nützen denn die Massnahmen, die der Bundesrat am Freitag beschlossen hat, überhaupt nichts?

Gemäss Urs Karrer, Vizepräsident der Nationalen COVID-19 Science Task Force, zeigt sich eine Wirkung der Massnahmenverschärfungen erst gegen Jahresende. In rund zehn Tagen sei die Wirkung der Massnahmen bei den Fallzahlen erkennbar, in rund zwei Wochen bei den Hospitalisationen. Deshalb seien die Fallzahlen derzeit weiterhin steigend.

Halten die Spitäler so lange durch?

Derzeit seien in der ganzen Schweiz noch genügend Intensivbetten vorhanden, einzelne Kantone stossen aber an ihre Kapazitätsgrenzen. Dazu sagt Urs Karrer: «Dass die Spitäler noch nicht kollabiert sind, verdanken wir dem Spitalpersonal und den Impfungen.» Ausserdem sei der Anteil an Coronafällen besonders bei Kindern und Jugendlichen, die meist keine schweren Verläufe haben und nicht in die Spitäler müssen, aktuell hoch.

Werden bereits nicht-dringende Operationen verschoben?

Einzelne Institutionen haben bereits Operationen verschoben. Aktuell seien rund 260 Intensivbetten belegt – bei 300 belegten Intensivbetten müssten flächendeckend Operationen verschoben werden, sagt Urs Karrer von der nationalen Covid-Task-Force. Dies könnte noch im Dezember der Fall sein. Bei schweizweit mehr als 400 Corona-Patienten auf der IPS brauche es eine Triage, gewohnte Behandlungsstandards könnten nicht mehr eingehalten werden.