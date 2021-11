Boostern für alle doch erst im neuen Jahr: Kantone sind nicht vorbereitet

Der Sprecher der Gesundheitsdirektion des Kantons Bern sagt gegenüber der «SonntagsZeitung»: «Für die unter 65-Jährigen werden wir die Boosterimpfung erst Anfang Januar zugänglich machen.» Zuerst wolle man möglichst vielen über 65-Jährigen eine Auffrischungsimpfung geben, weil das «am nützlichsten» sei. Aus anderen Kantonen klingt es ähnlich. Kein grösserer Kanton will garantieren, dass der Booster für alle vor Ende Dezember möglich ist.

Der Grund für die Verspätung sind die Engpässe in den Impfzentren: «So hohe Kapazitäten wie zu Spitzenzeiten im Frühjahr sind nicht mehr möglich, weil das für Impfungen qualifizierte Personal jetzt wieder anderswo eingesetzt werden muss», teilt ebenfalls die Berner Gesundheitsbehörde mit. Doch es gibt noch eine zweite Ursache: Die Behörden sind nicht mehr bereit, das dafür nötige Geld aufzuwerfen.

Infektiologe fordert Armee zum Boostern

Huldrych Günthard, Infektiologe am Unispital Zürich, findet deutliche Worte für das Zögern der Kantone bei der Boosterimpfung: «Es muss jetzt mit allen Mitteln und so schnell wie irgend möglich geboostert werden: Junge und Ältere, die sechs Monate geimpft sind, gleichzeitig. Sonst kommen wir bald in die Situation, in der Österreich jetzt schon ist.» Wien beschloss diese Woche einen weiteren Lockdown sowie eine Impfpflicht ab Februar. Wenn es anders nicht gehe, müsse man halt die Armee oder den Zivilschutz einsetzen, so Günthardt.

Fallzahlen bei Kindern am höchsten

Und während die Kantone bei der Boosterimpfung zögern, steigen die Corona-Fallzahlen weiter rasant an. Die fünfte Welle ist die Welle der Kinder und Jugendlichen, schreibt die «SonntagsZeitung». Zahlen der Zürcher Gesundheitsdirektion vom Freitag zeigen: In keiner Altersgruppe war die Inzidenz höher als in der zwischen 0 und 19 Jahren. Bisher wurden die Zahlen nur von der Gruppe der über 80-Jährigen übertroffen, als im letzten Herbst das Virus vor allem in Altersheimen grassierte.