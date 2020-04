Egal, in welchen Supermarkt man in diesen Tagen geht, überall zeigt sich das gleiche Bild: Gähnende Leere im Mehl-Abteil, die Hefe ist ebenfalls vergriffen. Offenbar werden viele Schweizer in der Krise zu Bäckern. Doch warum ist dem so?

«Brot ist ein Lebensmittel, das die Leute einfach zu Hause haben wollen. Brot ist vielfältig, Brot gibt einem ein gutes Gefühl, Brot ist Heimat, Brot ist fein.» Das sagt Romy Bammert, Betreiberin der Ässbar St.Gallen. Brot ist der Mittelpunkt ihres Arbeitlebens, sie erhält in der Ässbar täglich rund 40 Kisten voller Brot vom Vortag, die sie vergünstigt verkauft. Brot, das sonst im Abfall landen würde. Damit setzt sie vor allem ein Zeichen gegen Foodwaste, in diesen Zeiten gibt sie den Menschen aber auch ein Grundnahrungsmittel, das ihnen Halt und Beständigkeit bietet. Der St.Galler Bruno Dörig hat ein Buch über Brot geschrieben: «Brot – was wir brauchen, um zu leben.» Darin hat er Geschichten zum Thema Brot gesammelt, die aus Gefängnissen, vom Jakobsweg oder auch aus dem Appenzellerland kommen. Über seine Geschichten und die Rolle von Brot in Zeiten der Krise, wie wir sie auch gerade jetzt erleben, spricht Bruno Dörig im neuen Podcast von «Gott und d'Welt».