Budget 2025 der Schweizer Kantone: Grosse Unterschiede

Die finanzpolitische Lage der Kantone entwickelt sich vielerorts positiv. Den grössten Überschuss erwartet der Kanton Bern mit einem Plus von 246 Millionen Franken. Höhere Erträge ergaben sich beispielsweise im Kanton Zug durch ein starkes Bevölkerungswachstum und steuerstarke Zuzüge.

Teilweise stiegen die Ausgaben jedoch stärker als die Einnahmen. Das grösste Defizit weist der Kanton Waadt auf, mit einem Minus von 303 Millionen Franken. Für den Westschweizer Kanton ist es das grösste Minus seit 25 Jahren.

Die grössten Ausgaben verzeichnen die Kantone in den Bereichen Bildung, Soziales und Gesundheit. Hier sind die Kosten in den letzten Jahren in verschiedenen Kantonen stark gestiegen.