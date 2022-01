Bundespräsident Cassis: «Wir lassen uns nicht spalten»

In einer Zeit der Polarisierung müssten sich die Menschen in der Schweiz wieder vermehrt darauf besinnen, «was uns uns verbindet, was den nationalen Zusammenhalt ausmacht», wandte sich der neue Bundespräsident ans Volk.Nur mit Zusammenhalt auf der einen und der Leidenschaft für die Vielfalt auf der anderen Seite könne das Land die Herausforderungen im kommenden Jahr meistern.

Cassis: «Auseinandergetrieben, aber nicht gespalten»

Die Vielfalt sei dabei eine ständige Herausforderung, sagte Cassis in seiner erstmals viersprachig gehaltenen Neujahrsansprache im Radio und Fernsehen SRF. Vielfalt erfordere Engagement, sich in die Haut des anderen zu versetzen, auf etwas zu verzichten und Kompromisse einzugehen. Das mache die Schweiz stark.