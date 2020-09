Bussen in Millionenhöhe: Diplomaten zahlen nicht

2019 wurden 9304 Bussen in der Höhe von 692'000 Franken an Diplomaten in der Schweiz verteilt. Das zeigen neue Zahlen, die dem «SonntagsBlick» vorliegen. Nur jeder dritte Diplomaten-Verkehrssünder hat seine Busse am Ende auch bezahlt. Der Rest weigert sich bis heute. Weil Diplomaten Immunität geniessen, ist die Polizei ist machtlos.

Alleine im 2019 entgingen den Kantonen Strafzettel von fast 500'000 Franken, 2018 waren es 670'000. Das Aussendepartement leitet die Strafzettel an die zuständigen Botschaften weiter, in besonders gravierenden Fällen werde gar die zuständige Missionschefin oder der zuständige Missionschef vorgeladen.

(red.)