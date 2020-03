Das Coronavirus beschäftigt die ganze Welt. Dies zeigt ein Blick auf die Karte. Wenig erstaunlich, dass die Suchanfragen in den krisengebeutelten Ländern wie Spanien und Italien (Platz 3 und 5) hoch sind. Die Schweiz folgt erst auf Platz 23.

Welche Symptome bringt das Coronavirus mit sich? Wo finde ich noch Desinfektionsmittel? Wie lange dauert eine Erkrankung? Seit das Coronavirus ausgebrochen ist, stehen einige Fragen im Raum. Fragen, die der Bundesrat und die Medien stetig zu beantworten versuchen. Doch wenn es schnell gehen soll, ist Google immer noch die erste Anlaufstelle. Statistiken des Unternehmens zeigen, wie sich das Online-Suchverhalten der Schweizer in den letzten Wochen verändert hat.

Suchinteresse nach Coronavirus in der vergangenen Woche.

Westschweizer suchen mehr als Ostschweizer

Schweizweit zeigt sich, dass vor allem in der Romandie vermehrt Suchanfragen zum Thema Corona eingehen. In den Ostschweizer Kantonen ist das Interesse vergleichsweise gering. Die Bündner liegen mit Platz 9 noch am weitesten vorne. Thurgau folgt auf Platz 19, Appenzell Ausserrhoden auf Platz 22, St.Gallen auf Platz 24 und Appenzell Innerrhoden bildet mit Platz 26 das Schlusslicht.