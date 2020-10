In Entwicklungsländern sind die Folgen der Pandemie oftmals schlimmer als das Coronavirus selbst: Armut, Hungersnot und Krankheiten verstärken sich, Fortschritte im Gesundheits- und Bildungswesen sind gefährdet. «Die Coronakrise trifft auf der ganzen Welt die Schwächsten am stärksten und verschärft Probleme wie soziale Ungleichheit und Armut», schreibt die Glückskette in einer Mitteilung. Deshalb ruft die Glückskette mit 18 Partnerhilfswerken am nationalen Solidaritätstag «Coronavirus International» zum Spenden auf.