Abstimmungen in den Zentralschweizer Kantonen und Gemeinden

Kanton Luzern

Neubau eines Verwaltungsgebäudes am Seetalplatz in Emmen: Am Seetalplatz in Emmenbrücke soll auf einem kantonseigenen Grundstück ein neues Verwaltungsgebäude gebaut werden. Rund 30 Dienststellen werden dort einziehen, welche heute an 30 verschiedenen Standorten in der Stadt und Agglomeration Luzern Büroräume belegen – meist in einem Mietverhältnis. Diese vielen Standorte sind kostspielig und nicht optimal für die Zusammenarbeit. Das Luzerner Stimmvolk entscheidet am 28. November 2021 über den Kredit von gut 177 Millionen Franken.

Stadt Luzern

Weiterentwicklung des Systems der Betreuungsgutscheine: Das Stadtparlament und die Stadtregierung wollen das System der Betreuungsgutscheine weiterentwickeln: Eltern mit tieferen und mittleren Einkommen sowie grosse Familien sollen stärker entlastet werden.

Kanton Obwalden

Nachtrag zum Gesundheitsgesetz: Damit das kantonale Gesundheitsgesetz wieder mit dem übergeordneten Bundesrecht übereinstimmt, wird es mit dem Nachtrag auf den neusten Stand gebracht. Der Nachtrag betrifft auch das Thema Impfen. Die Zuständigkeit, bei erheblicher Gefahr Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch zu erklären, liegt bereits heute bei der Kantonsregierung. Diese Regelung wird nicht neu eingeführt und ist nicht Bestandteil des Nachtrags.

Kanton Uri

Baukredit für den Ersatzneubau des Werkhofs Betrieb Kantonsstrassen: Der Werkhof des Betriebs Kantonsstrassen muss erneuert werden. Die fünf heute genutzten Gebäude auf dem Areal Galgenwäldli in Bürglen stammen teilweise aus den 1950er-Jahren, stehen am Ende ihrer Lebensdauer und sind komplett veraltet. Der Werkhof des Betriebs Kantonsstrassen ist das Herzstück für den Strassenunterhalt im Kanton Uri. Von hier aus starten die Arbeitsteams und Einsatzfahrzeuge zu ihren täglichen Einsätzen. Mit dem Ersatzneubau wird sichergestellt, dass der Unterhalt der Urner Strassen auch in Zukunft zuverlässig und sicher erfüllt wird. Der geplante Ersatzneubau sieht Investitionen in der Höhe von rund 10,9 Millionen Franken vor.

Stadt Zug

Veräusserung der Liegenschaft Frauensteinmatt im Unterbaurecht und Übertragung der Rückstellungen an die Stiftung Alterszentren Zug:

Die Stadt Zug hat bis anhin das Alterszentrum Frauensteinmatt der Stiftung vermietet. Gemäss kantonalem Spitalgesetz hat die Finanzierung der Infrastruktur durch die stationären Betriebe der Langzeitpflege über den Pensionstarif zu erfolgen. Diese Vorlage soll die gesetzlichen Vorgaben umsetzen und die Verantwortlichkeiten zwischen der Stadt Zug und der Stiftung Alterszentrum Zug neu regeln. Die Entflechtung der Aufgaben soll durch eine Übertragung eines Unterbaurechts und die Veräusserung der Gebäude des Alterszentrums Frauensteinmatt an die Stiftung zum Preis von 8,96 Millionen Franken erfolgen. Die zweckgebundenen Rückstellungen der Stadt Zug in der Höhe von 13,44 Millionen Franken sollen ebenfalls auf die Stiftung übertragen werden.