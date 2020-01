Darf Mord verjähren?

Aus rein strafrechtlicher Sicht hat das Schweizer Gesetz zur Verjährung seine Berechtigung, erklärt der Anwalt Armin Eugster. «Einerseits nimmt das Vergeltungsbedürfnis der Allgemeinheit mit dem Zeitablauf ab. Dann ist es fraglich, ob man einen Täter noch bessern kann, wenn man ihn erst nach 20 oder 25 Jahren bestraft. Dann hat sich allenfalls seine Persönlichkeit verändert. Wichtig ist auch ein prozessualer Aspekt, mit dem Zeitablauf haben sie Probleme, den Sachverhalt exakt zu rekonstruieren und sie können weniger Beweise bringen. Das sind Gründe, die für eine Verjährung sprechen.»

Andere Länder haben auch keine Verjährung

Ein weiteres Argument für die Verjährung ist das Recht auf Vergessen und Vergebung, doch von dem will Mike Egger nichts wissen. «Ein Täter, der jemanden ermordet hat, soll sein Leben lang verfolgt werden. Das hätte auch eine präventive Wirkung und ist sehr wichtig. In unseren Nachbarländern gibt es auch keine Verjährung, warum soll das in der Schweiz so sein?»

Am morgigen Mittwoch wird die Initiative in der Rechtskommission des Ständerates in Bern das erste Mal behandelt. Wird sie gutgeheissen, kommt sie in die beiden Parlamente zur Abstimmung. Für Mike Egger ist klar, auch wenn die Initiative scheitern würde, er würde weiterkämpfen.

(TVO/red.)