Die Expertinnen und Experten des BAG beantworteten beispielsweise Fragen zu möglichen weiteren Einschränkungen und Lockerungsschritten, zum Impfzwischenstand sowie zum Umgang mit Impfskeptikern. Was gibt es zu den stark steigenden Fallzahlen zu sagen? Die Fallzahlen nehmen insbesondere bei den Jungen stark zu. Gemäss Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit BAG, sei das erwartbar gewesen, weil in dieser Altersgruppe viele noch nicht geimpft sind. Zudem sei die Delta-Variante mittlerweile stark verbreitet. Es ist möglich, dass bereits diese Woche die 1000-Fälle-Grenze wieder überschritten wird.

Ist dieser Anstieg problematisch? Das ist insbesondere von der Situation in den Spitälern abhängig. Derzeit seien 70 Prozent der Betten auf den Intensivstationen besetzt, jedoch nur drei Prozent fallen auf Corona-Patienten. Auch die Todesfallzahlen seien auf tiefem Niveau stabil. Ob die steigenden Fallzahlen zum Problem werden, hängt in erster Linie mit der Situation in den Spitälern zusammen. Würde sich diese wieder verschlechtern, müsste wieder eingegriffen werden. Um die Situation richtig einschätzen zu können, sei es derzeit noch zu früh, so Mathys.

Wie läuft es mit der Impfkampagne? Knapp vier Millionen Menschen sind in der Schweiz aktuell vollständig geimpft. Die Impfnachfrage sei zwar aufgrund der Sommerferien ein wenig zurückgegangen, aber im Grossen und Ganzen nach wie vor vorhanden in der Bevölkerung. Für Samia Hurst, Vizepräsidentin der National COVID-19 Science Task Force, ist es wichtig, dass die Impfungen weiter vorangetrieben werden. Weil Schnelltests nicht zu 100 Prozent sicher seien, bestehe das Risiko, dass sich das Virus durch unentdeckte Positive an Grossanlässen weiterverbreitet.

Versucht man Impfunwillige zu überzeugen? Grundsätzlich will man Impfunwillige von der Sinnhaftigkeit der Impfung überzeugen – allerdings lassen sich diese kaum beeinflussen. «Es ist schwierig, Leute zu überzeugen, wenn sie sich nicht informieren lassen wollen», sagt Michael Herrmann, Politikwissenschaftler und Geschäftsführer von Sotomo, der eine Umfrage zu diesen Themen durchgeführt hat. Die einzigen Argumente, die gemäss Umfrage von Impfunwilligen in Betracht gezogen werden, sind die Aussicht auf ein normales Leben und uneingeschränktes Reisen. Eventuell müsste man in diesen Bereich weitere Nachteile für die Impfskeptiker in Betracht ziehen.

