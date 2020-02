Das Coronavirus und die saisonale Grippe im Vergleich

*zur Sterblichkeitsrate beim Coronavirus muss angemerkt werden, dass sie noch nicht abschliessend beurteilt werden kann. Es ist möglich, dass es mehr milde Verläufe gibt als bisher angenommen. Personen, die keine starken Symptome haben, also keinen Arzt aufsuchen und so in keiner Statistik auftauchen. Entsprechend könnte die Sterblichkeitsrate tiefer sein. «Aus den Daten, die wir bis jetzt haben, ist es schwierig, abzuschätzen, ob wir einfach nur die Spitze des Eisbergs sehen», sagt Philipp Kohler, Oberarzt in der Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene am Kantonsspital St.Gallen.

Behandlung

Grippe: Eine Grippeimpfung ist im vorhinein möglich. Bei Ausbruch der Krankheit gibt es aber noch kein Medikament. Die Grippe kann nur symptomatisch behandelt werden.