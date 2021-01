Das könnte der Bundesrat heute beschliessen

Die Fallzahlen in der Schweiz sind nach wie vor hoch, die Bedrohung durch die neuartige Coronamutation ist gemäss Experten des Bundes «immens». Deshalb will Bundesrat Alain Berset die Massnahmen verlängern oder gar verschärfen.

Verlängerung des Teil-Lockdowns

Laut dem «Tages-Anzeiger» plant der Gesundheitsminister, die geltenden Massnahmen, also Beizenlockdown sowie die Schliessung von Freizeitanlagen, um einen Monat bis Ende Februar zu verlängern. Einen entsprechenden Vorschlag soll Berset bereits in die Konsultation geschickt haben. Am Mittwoch soll darüber der Bundesrat bei einer Sitzung entscheiden.

In Luzern spitzt sich die Lage bei den Restaurants zu, wie Ruedi Stöckli, Präsident des Luzerner Gastroverbandes, gegenüber Tele1 sagt: