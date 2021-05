Das musst du über das Schweizer Covid-Zertifikat wissen

Der Bundesrat hat in Bezug auf die Anwendung des Zertifikats drei Bereiche ausgearbeitet: Den grünen, orangen und roten Bereich.

Ab dem 7. Juni werden die ersten Covid-Zertifikate vergeben. Bis Ende Juni stehen sie dann der ganzen Schweizer Bevölkerung zur Verfügung. Die Zertifikate erhältst du voraussichtlich in Impfzentren, Arztpraxen, Krankenhäusern, Apotheken oder Testzentren.

Dank des Zertifikats wird der Bundesrat voraussichtlich schon im Juni weitere Öffnungsschritte bekannt geben können. So werden beispielsweise Disco-Besuche mit einem solchen Zertifikat möglich. Auch Grossveranstaltungen sollen unter diesen Umständen erlaubt sein. Ebenfalls werden wohl einige Länder auf ein Covid-Zertifikat bei der Einreise bestehen.

Das Ziel ist, dass das Schweizer Covid-Zertifikat in allen Ländern eingesetzt werden kann. Dazu laufen derzeit die technischen Abklärungen. Alain Berset: «Wenn es technisch funktioniert, gehe ich davon aus, dass die Zertifikate gegenseitig von der Schweiz und anderen Ländern anerkannt werden.»

Wie lange gibt es das Covid-Zertifikat?

Das Zertifikat soll mindestens bis zur dritten Phase, der Normalisierungsphase, eingesetzt werden. Der Bundesrat will, dass es nur so lange wie nötig gebraucht wird. Wenn wieder weitgehend Normalität herrscht, ist das Covid-Zertifikat nicht mehr aktuell. Allerdings ist es privaten Betrieben vorbehalten, weiterhin auf ein Zertifikat zu bestehen, das fällt nicht unter die Entscheidungsgewalt des Bundes. Es ist jedoch anzunehmen, dass ab diesem Zeitpunkt nirgends mehr ein Zertifikat gefordert ist. Möglich ist, dass für Reisen in andere Länder weiterhin ein Covid-Zertifikat nötig ist.

Sind die Schutzmassnahmen noch aktuell, wenn ich ein Covid-Zertifikat habe?

Die Schutzmassnahmen bleiben bestehen, solange auch Personen ohne Zertifikat diese Orte besuchen. Allerdings steht es zum Beispiel Restaurants, Kinos oder Fitnesscentern frei, nur Personen mit Covid-Zertifikat einzulassen und so auf Schutzkonzepte zu verzichten.

Ab wann hat die Schweiz einen eigenen Impfstoff?

Die Schweiz will nicht einen eigenen Impfstoff entwickeln. Doch mit dem Förderprogramm sollen möglichst die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen in die Schweiz geholt werden. So hat der Bund einen besseren und vor allem schnelleren Zugang zu Covid-19-Impfstoffen und hätte bei künftigen Pandemien einen Vorteil bei der Beschaffung.