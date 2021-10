Das musst du über die Impfoffensive des Bundes wissen

Was ist das Ziel der neuen Massnahmen?

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 13. Oktober den Inhalt der geplanten Impfoffensive konkretisiert. «Die Impfung bleibt das beste Mittel für den Ausstieg aus der aktuellen Krise», sagt Bundesrat Alain Berset in der Medienkonferenz vom Mittwochnachmittag. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern hat die Schweiz mit 71,2 Prozent vollständig geimpften Personen ab 18 Jahren eine tiefe Impfrate. «Die Lage ist aktuell leicht ermutigend, sie bleibt aber nach wie vor heikel», so Berset. Nur mit einer deutlich höheren Impfrate könne die Bevölkerung ausreichend immunisiert und so vor schweren Erkrankungen geschützt werden. Nach wie vor gelte es, eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern.

Wie sieht die Impfoffensive aus?

Für die Impfoffensive plant der Bund gemeinsam mit den Kantonen eine nationale Impfwoche vom 8. bis 14. November, zusätzlich sollen mobile Beratungs- und Impfstellen einen einfachen Zugang zur Impfung ermöglichen. Der Bund finanziert ausserdem die Bereitstellung von Beraterinnen und Beratern durch die Kantone, die Ungeimpfte umstimmen sollen. Eine Impfprämie ist nicht vorgesehen.

Wieso gibt es keine Impfprämie?

Die Impfprämien wurden von den Kantonen grossmehrheitlich nicht als gute Massnahme erachtet (ArgoviaToday berichtete). Alain Berset gibt selbst zu, dass es sich um einen unkonventionellen Vorschlag gehandelt habe.