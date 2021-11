Das musst du zur Booster-Impfung und weiteren Massnahmen wissen

Die Coronazahlen steigen weiter. Das BAG meldete am Dienstag 6354 neue Coronafälle, 18 Tote und 95 Spitaleinweisungen. Vor allem die Anzahl positiver Fälle und Hospitalisationen bereitet den Expertinnen und Experten des Bundes Sorgen. «Die Fallzahlen in der Schweiz nehmen rasch und deutlich zu. Im Moment verdoppelt sich die Anzahl der Neuinfektionen alle zwei Wochen», sagt Patrick Mathys vom BAG am Dienstagnachmittag am Point de Presse. Die Booster-Impfung für alle ab 16 Jahren soll eine der Lösungen sein. Hier erhältst du alle wichtigen Fragen und Antworten.

Wie viele Personen haben die Booster-Impfung bereits erhalten?

Über 200'000 Personen über 65 Jahren haben bereits die Booster-Impfung erhalten. Insgesamt zähle diese Altersgruppe aber 1,2 Millionen Menschen in der Schweiz.