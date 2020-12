Die Post hat in der Weihnachtszeit alle Hände voll zu tun. Wegen der Coronakrise sind die Paketberge nicht unbedingt kleiner geworden. An welchem Tag du dein Päckli spätestens abgeben musst, damit es an Weihnachten ankommt, erfährst du hier.

Du willst das eine oder andere Geschenkpäckli für Weihnachten per Post senden? Aufgepasst, bereits jetzt schaffen es nicht mehr alle Pakete vor Weihnachten an den gewünschten Zielort. Vor allem Sendungen ins Ausland werden vor den Festtagen schwierig. «Unsere Mitarbeitenden leisten aktuell einen Kraftakt, um die Paketberge zu bewältigen», sagt Post-Mediensprecherin Silvana Grellmann zu FM1Today. Dieses Jahr müssten rund 20 Prozent mehr Pakete als im Vorjahr bei der Post verarbeitet werden. «Wir tun unser Bestes, damit alle Sendungen pünktlich ankommen.» Wer sich aber ganz sicher sein wolle, dass das Paket pünktlich ankomme, solle das Weihnachtsgeschenk dieses Jahr etwas früher absenden. Weihnachtsgeschenke in der Schweiz versenden Innerhalb der Schweiz muss ein B-Post-Paket spätestens am 22. Dezember aufgegeben werden, A-Post und Swiss-Express spätestens am 23. Dezember. Hier eine Übersicht: Paket-Sendungen innerhalb der Schweiz Swiss-Express «Mond»: Aufgabe bis am 23.12.20 (bis Annahmeschluss am Abend)

Aufgabe bis am 23.12.20 (bis Annahmeschluss am Abend) A-Post PostPac Priority: Aufgabe bis am 23.12.20 (bis zum ordentlichen Annahmeschluss für PostPac Priority: bis 16 Uhr ist in über 400 Filialen und an allen My-Post-24-Automaten möglich. Ansonsten gilt für Filialen der Annahmeschluss 12 Uhr)

Aufgabe bis am 23.12.20 (bis zum ordentlichen Annahmeschluss für PostPac Priority: bis 16 Uhr ist in über 400 Filialen und an allen My-Post-24-Automaten möglich. Ansonsten gilt für Filialen der Annahmeschluss 12 Uhr) B-Post PostPac Economy: Aufgabe bis am 22.12.20 Für gewisse Pakete ins Ausland ist Frist schon abgelaufen Bei den Päckli fürs Ausland sieht es hingegen schwieriger aus. «Leider ist es tatsächlich so, dass es aktuell bei vielen Paketen zeitlich nicht mehr ausreichen würde, dass sie pünktlich zu Weihnachten im Zielland ankommen», so Grellmann. Zusätzlich komme es wegen der Pandemie beim Export von Briefen und Paketen zu Verkehrseinschränkungen. Die Post macht deshalb darauf aufmerksam, die Liste mit den einzelnen Einschränkungen zu studieren, bevor ein Paket versendet wird. Die Liste gibt es hier. Aufgabetermine Weihnachten Ausland Europa: URGENT: Aufgabe bis am 16.12.20

Aufgabe bis am 16.12.20 Priority: Aufgabe bis am 7.12.20

Aufgabe bis am 7.12.20 Economy: Aufgabe bis am 30.11.20 Übrige Länder: URGENT: Aufgabe bis am 14.12.20

Aufgabe bis am 14.12.20 Priority: Aufgabe bis am 30.11.20

Aufgabe bis am 30.11.20 Economy: Aufgabe bis am 23.11.20 (gbo)