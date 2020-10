Das sind die besten Pistenhotels der Schweiz

Das beste Schweizer Pistenhotel liegt in St.Moritz. Das Hotel Suvretta House schafft es im Ranking auf Platz sechs der Gesamtbewertung. Das 5-Sterne-Hotel ist das einzige Ski-in-Ski-out Hotel (vom Hotel direkt auf die Piste) in St.Moritz und liegt direkt inmitten des Wintersport- und Wandergebiets Suvretta-Corviglia. Ein privater Skilift unmittelbar beim Hotel führt Wintersportler direkt zur Talstation der Suvretta-Sesselbahn. Das Hotel punktet ausserdem mit einem grossen Wellnessbereich.

Ein Beitrag geteilt von Suvretta House, St. Moritz (@suvrettahouse) am Feb 6, 2020 um 3:40 PST

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von hotel slalom (@hotelslalom) am Dez 14, 2018 um 9:50 PST

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Das Valsana Hotel und Appartements in Arosa schafft es auf Platz 46 der Gesamtbewertung. Das 4-Sterne-Skihotel ist unter anderem hundefreundlich. Es punktet mit Wellnessbereich und verschliessbaren Skispinden. Im Erdgeschoss des Gebäudes befinden sich ein Supermarkt, Sportshop und Arztpraxen.

Ein Beitrag geteilt von Valsana Hotel & Appartements (@valsanaarosa) am Mai 10, 2020 um 9:00 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Riffelalp Resort 2222m

Das Riffelalp Ressort in Zermatt besitzt den höchsten Aussenpool Europas, der Blick auf das Matterhorn gewährt. Das 5-Sterne-Hotel bietet unter anderem Wine-Tastings an. Bowling, Billard und ein Spielzimmer runden das Angebot ab. Die Skipiste führt direkt am Hotel vorbei.