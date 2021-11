Das sind die wichtigsten Neuerung im Schienenverkehr

Von Rorschach direkt nach Genf

Der IC5 von St.Gallen-Zürich-Genf fährt neu von Rorschach aus und bietet somit eine Direktverbindung vom Bodensee zum Genfersee. Es bleibt nur eine Verbindung von Montag bis Freitag bestehen, bei der man in St.Gallen umsteigen muss.

Mehr Züge zwischen Chur und Zürich

Zwischen Chur und Zürich soll es an Winterwochenenden zu weniger vollen Zügen kommen. So fährt der IC von Weihnachten bis Ostern am Sonntag von 14 - 20 Uhr im Halbstundentakt.

Thurbo Weinfelden-Bregenz-Lindau

In der Bodenseeregion werden die Grenzen künftig einfacher passiert. Die bisherige S7 von Weinfelden nach Rorschach wird neu weiter via St.Margrethen nach Bregenz und Lindau fahren. Die Verbindungen werden jedoch nur am Wochenende im Zweistundentakt angeboten (FM1Today berichtete).

Schneller von St.Gallen nach München

Schneller ans Oktoberfest: Der Eurocity von Zürich nach München wird künftig noch rund 3 Stunden und 30 Minuten haben, dies verkürzt die Fahrzeit von St.Gallen aus auf ca. 2 Stunden und 50 Minuten.

Frühzug von St.Margrethen nach Zürich

Frühreisende aus Lindau, Bregenz und St.Margrethen kommen von Montag bis Freitag dank einer neuen Verbindung früher nach Zürich Flughafen und Zürich.

Nachtzug nach Amsterdam

Nach jahrelanger Pause feiert er ein Comeback: Der Nightjet zwischen Zürich und Amsterdam fährt im kommenden Jahr täglich mit Schlaf- und Liegewagen. Die Fahrt dauert 11 Stunden, der Zug verlässt Zürich um 21.59 Uhr und erreicht Amsterdam um 9 Uhr.

Der Fahrplanwechsel erfolgt am Sonntag, 12. Dezember 2021. Weitere nationale und internationale Neuerungen findest du hier.

(red.)