Der 82-jährige Walter Mayer zeigt uns sein Zuhause am Fusse des Zürcher Uetlibergs. Seit 1983 wohnt er in dem grosszügigen Haus. «Ich liebe es wie am ersten Tag», sagt er.

Walter hat das Haus aber nicht für sich alleine. «Ich lebe hier seit 38 Jahren mit einem Freund in einer Art Wohngemeinschaft. Wir haben eine wunderbare Aufgabenteilung und ich könnte es mir ohne ihn gar nicht mehr vorstellen.»

Das Haus lässt für Walter keine Wünsche offen: Ein Pool, ein Wintergarten, eine Bar und zahlreiche Kunstwerke schmücken das Grundstück. Und auch bei der Einrichtung des Hauses folgt der gelernte Augenoptiker dem Motto «Mehr ist mehr».

Der speziellste Ort auf Walters Anwesen liegt im Keller. Dort hat sich der 82-Jährige ein eigenes Heimkino eingerichtet. «Hier unten bin ich meistens alleine, weil ich doch eher ein Einzelgänger bin.»

Was es sonst noch in Walters Zuhause zu entdecken gibt, erfährst du im Video.

(red.)