Erfreuliche News aus dem Meteostudio: In der Schweiz soll es dieses Jahr doch noch einen Sommer geben, prognostizieren Meteorologen. Bereits nächste Woche wird es dank eines Hochs sonnig und sommerlich heiss. Zuerst wird das Wochenende aber nochmals kalt und regnerisch.

Regnerisches Wochenende vor sommerlicher Woche

So zieht am Samstagnachmittag bis am Sonntagmorgen eine Kaltfront über die Schweiz, die starken Regen und Gewitter mit sich bringt. Vor allem im Süden werden nochmals grosse Regenmengen erwartet, wie der Argovia-Wetterdienst mitteilt. Bereits am Sonntagnachmittag wird es im Flachland sonnig mit 19 bis 23 Grad. Im Süden kann es gar sommerliche 26 Grad werden.