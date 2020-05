Seit Jahresbeginn sind bei der Vergiftungs-Informations-Zentrale im deutschen Freiburg 1400 Anrufe mehr als letztes Jahr eingegangen (Im Jahr 2019 gingen 28'500 Anrufe ein, in zwei Prozent der Fälle ging es um Desinfektionsmittel). Bei den Giftnotrufen gehe es mehr als sonst um Desinfektionsmittel, Seife, Geschirr- und Glasreiniger und ähnliche Substanzen. Am häufigsten seien Kinder betroffen. «Wir spüren, dass die Menschen daheim bleiben», sagte Maren Hermanns-Clausen, Leiterin der Vergiftungs-Informations-Zentrale, gegenüber dem Landesdienst Baden-Württemberg.

«Unfälle mit Desinfektionsmitteln haben zugenommen»

Auch die Schweizer Giftnotruf-Zentrale Toxinfo hat mehr zu tun. «Seit der Corona-Krise erhalten wir im Vergleich zum letzten Jahr mehr Anrufe», sagt Katrin Faber, Oberärztin bei Toxinfo, gegenüber FM1Today.

«Medikamente und Hausmittel stehen bei den Vergiftungsfällen an erster Stelle», so Faber. Was aber dieses Jahr besonders auffällt: «Die Unfälle mit Desinfektionsmitteln haben zugenommen.» Seit dem Auftreten der Covid-19-Epidemie habe sich die Anzahl Anfragen zu Desinfektionsmitteln mehr als verdoppelt, heisst es auf der Internetseite von Toxinfo.

Desinfektionsmittel für Kleinkinder eine Gefahr

Zu Hause, im Laden oder vor dem Klassenzimmer: Desinfektionsmittel sind gerade jetzt allgegenwärtig und vor allem für Kleinkinder eine Gefahr. Wenn einem Kind Desinfektionsmittel ins Auge oder in den Mund gelangt, soll man laut Faber das Auge oder den Mund gut ausspülen und das Kind beobachten.