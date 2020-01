Der Dezember war deutlich zu mild wie Meteonews mitteilt. Die Abweichungen zum langjährigen Mittel betragen dabei schweizweit zwischen knapp 2 Grad und rund 3,5 Grad. Lokal konnte sogar der wärmste je gemessene Dezember registriert werden, so zum Beispiel in Glarus und Vaduz.

Auch in der Höhe war es zu warm, so beträgt die Abweichung auf dem Säntis 2,3 Grad. In der Stadt St.Gallen waren es gar 2,9 Grad und in Chur um 3,1 Grad wärmer als im langjährigen Durchschnitt.

Bezüglich Niederschlag fällt auf, dass es im Süden deutlich zu nass war. Verantwortlich dafür waren häufige Südstaulagen. Im Norden gab es vielerorts ebenfalls zuviel Niederschlag, lokal aber auch etwas zu wenig. Die Sonnenscheindauer schliesslich war insgesamt recht durchschnittlich, an der Mehrzahl der Orte aber etwas zu gering, wie Meteonews mitteilt.