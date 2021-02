Die Kältewelle rollt über den Osten in die Schweiz

Das Skandinavienhoch treibt eisige Luft aus Osten und Norden in die Schweiz. «Die ersten eiskalten Nächte mit Minustemperaturen gibt es zuerst in der Ostschweiz am Donnerstag und Freitag», sagt Hannes Tobler von Meteonews gegenüber FM1Today. Ab Donnerstag stehen uns mehrere Frosttage bevor, die Temperatur steigt nicht in den positiven Bereich.

Die Kältewelle, die uns bevorsteht, dauert ungefähr bis Mitte nächste Woche. «Sie dürfte für die tiefsten Temperaturen in diesem Winter sorgen», sagt Tobler.