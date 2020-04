«Die Kamerasau ist besser als jede TV-Serie»

Auf dem Adelbach-Hof in Necker ist die Welt in Ordnung. Schweine suhlen sich im Dreck, Kühe muhen im Hintergrund und eine leichte Brise bringt die Bäume im naheliegenden Wald zum Rascheln. Ein leises Grunzen ist zu hören und auf dem Betonplatz vor dem Bauernhof liegt eine dicke, rosarote Sau mit einem Tupperware auf dem Rücken.

Kamera ist Service für Fleischkäufer

Das Schwein hat nicht etwa Essensreste gebunkert – im Gefäss auf des Schweines Rücken befindet sich eine Kamera, die in Echtzeit im Internet überträgt, was die Schweine auf dem Hof der Hagmanns gerade so tun. Aktuell nicht viel – sie liegen im Schatten und schlafen.