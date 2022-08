Die nächste Hitzewelle kommt: «Extreme Sommer werden zur Norm»

Nach einem enorm heissen Juli bringt auch der August keine Abkühlung. Am Donnerstag und Freitag werden Temperaturen bis 35 Grad erwartet. Mit Blick in die Vergangenheit ist der Sommer 2022 ein Rekordsommer. Der Blick in die Zukunft lässt ihn aber harmlos wirken. Ein Meteorologe klärt auf.

Die nächste Hitzewelle steuert auf die Schweiz zu. © iStock