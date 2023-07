Die Schweiz muss sich auf massiv mehr Hitzetage vorbereiten

Wird die Schweiz in einer internationalen Studie zum Klimawandel prominent erwähnt, bedeutet das in der Regel keine gute Nachricht. So auch in der am Donnerstag erschienenen Untersuchung, die in «Nature Sustainability» publiziert worden ist. 30 Prozent mehr Hitzetage kommen auf die Schweiz zu, sollte sich die Erde um nur gerade 2 Grad Celsius erwärmen. Eine höhere Steigerung weist nur gerade Irland mit 37,9 Prozent auf. Laut der Studie wird Zentralafrika die extremsten Temperaturen erleben, aber der relative Anstieg an «unangenehm heissen Tagen» wird vor allem in den nordeuropäischen Ländern zu verzeichnen sein. Das Problem sei, dass diese nördlichen Länder nicht auf solche heissen Wetterperioden vorbereitet sind. Die Länder hätten sich nicht auf nachhaltige Kühlalternativen vorbereitet, die Infrastruktur werde in massive Schwierigkeiten kommen.

Wie können wir nachhaltig kühlen? Als Massnahmen werden natürliche Belüftung und Ventilatoren und auch externer Sonnenschutz wie Fensterläden angegeben. Radhika Khosla, Professorin an der Smith School of Enterprise and Environment in Oxford, die an der Studie beteiligt war, sagt gegenüber dem «Guardian»: «In der Netto-Null-Strategie wird eine solche nachhaltige Kühlung kaum je erwähnt.» Sollte das Stromnetz nicht nachhaltig erneuert werden, werde sich das Problem weiter verschärfen. Khosla spricht von einem «Teufelskreis»: «Es wird kühler für uns und gleichzeitig machen wir die Welt draussen heisser.» Die Häuser in den nordeuropäischen Ländern sind nicht für solche Temperaturen gebaut worden. Co-Autor Jesus Lizana sagt: «Wenn wir die Umgebung anpassen, in der wir leben, dann brauchen wir auch nicht mehr Klimaanlagen. Aber momentan leben wir in ‹Gewächshäusern›: Kein äusserer Sonnenschutz, verschlossene Fenster, keine natürliche Belüftung und keine Deckenventilatoren. Wir sind nur für die kalte Jahreszeit vorbereitet.»

«Gesundheitliche und wirtschaftliche Notwendigkeit» Der «einfachste» Weg, ein solches Szenario zu vermeiden, wäre, die Klimaziele zu erreichen und keinen Anstieg der Temperatur von 1,5 Grad Celsius zu überschreiten. Aber die Chancen dafür sind verschwindend klein. Die nordeuropäischen Länder müssen sich damit rascher an mehr Hitzetage gewöhnen und entsprechende Anpassungen an ihrer Infrastruktur in die Wege leiten. Oder wie es Nicole Miranda, Co-Studienautorin, sagt: «Es ist eine gesundheitliche und eine wirtschaftliche Notwendigkeit, dass wir uns auf viele heisse Tage vorbereiten.» Die Studie basiert auf Klimamodellen und Daten des britischen Met Office, die Schätzungen seien sehr konservativ gemacht und würden externe Faktoren wie extreme Hitzewellen ausklammern.

