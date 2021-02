Die Schweiz unter der Magie des Winters

Doch nicht nur der Hallwilersee wird zum Winter-Spektakel. Die Bise hatte die ganze Schweiz in den vergangenen Tagen im eisigen Griff. In der Nacht auf Sonntag war es bitter kalt. Die Magie des Winters ergriff auch ein Flüsschen bei Neuenstadt BE. Der Wasserfall in der Pilouvi-Schlucht erstarrte zu Eis. Der Lauf des Gewässers markiert die Grenze zwischen den Kantonen Bern und Neuenburg.