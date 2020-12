In Airolo (TI) gab es seit Freitag über einen Meter Neuschnee. Der viele Neuschnee im Süden führte in den Tessiner Bergen und Südbünden aber auch zu einer hohen Lawinengefahr. Und es schneit noch weiter: Bis morgen Montag kann es in Teilen der Schweiz nochmals bis zu 50 Meter Schnee geben.