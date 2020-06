Die Junkers Flugzeugwerke AG zieht mit ihren Oldtimer-Flugzeugen im Gepäck von Dübendorf nach Altenrhein. Nebst einer historischen Ju-52 werden auch zwei Nachbauten von Junkers F13 aus den 1920er Jahren und ein nach Originalplänen gefertigter Waco-Doppeldecker nach Altenrhein gezügelt, wie das St.Galler Tagblatt schreibt. Die Schmuckstücke werden im Flieger- und Fahrzeugmuseum Altenrhein zu bestaunen sein.

Transport per Helikopter

Das Zügeln der Maschinen wird nicht einfach, schon der Transport des dreimotorigen Propellerfliegers ist eine grosse Herausforderung. Dafür wird das Flugzeug in Dübendorf in einzelne Teile zerlegt und per Spezialtransport nach Altenrhein gefahren. Der Rumpf der «Tante Ju» soll mithilfe eines Helikopters geflogen werden.

Ausstellung über tödliches Unglück

Für die Neuankömmlinge wird es im Fliegermuseum eine Sonderausstellung geben. Diese soll die Geschichte des legendären Ju-52-Flugzeuges von den 1930er Jahren bis zu ihrem Absturz im August 2018 aufzeigen. Vor zwei Jahren stürzte eine «Tante Ju» auf einem ihrer beliebten Rundflüge am Piz Segnas in Graubünden ab. 20 Personen verloren ihr Leben.